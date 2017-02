VIDEO: WHAHA! Mertens roept de hulp van onzichtbare vriend in tijdens wedstrijd

05 Februari 2017 17:36

Dries Mertens blijft zijn hoogvorm ook in 2017 gewoon doortrekken. Zaterdagavond tekende hij opnieuw voor een hattrick in de Serie A, de derde al van dit seizoen. Bovendien is hij met 16 treffers de nieuwe topschutter van de Italiaanse eerste klasse.



In de monsterzege tegen Bologna (1-7) was er wel een ongemakkelijk momentje voor de Rode Duivel. Zo werd hij tijdens een duel op de grond gewerkt. Omdat er niet meteen een ploegmaat in de buurt was, deed hij maar alsof iemand hem hielp op te staan. En dat tot groot jolijt van zijn Kat Kerkhofs.



FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width 9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;"> FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">

000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">When you score ANOTHER hattrick but nobody wants to pull you up... 馃槒#imaginaryfriend #bolnap #hattrickboy 鈿斤笍鈿斤笍鈿斤笍

4 Feb 2017 om 1:49 PST