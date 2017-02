Feyenoorder geeft toe: "Zit er nu wel behoorlijk doorheen"

Voor Karim El Ahmadi was het duel tussen FC Twente en zijn Feyenoord vanmiddag natuurlijk extra bijzonder. Jarenlang gold de Marokkaan immers als een steunpilaar in Enschede.



Toch is El Ahmadi logischerwijs erg blij met de 0-2 zege. "Het was wel een moeilijke wedstrijd. Al hebben we zelf niet heel veel weggegeven. Aanvallend hebben we voldoende kansen gecreëerd en dan hebben we de mannen om de goal te maken. In de eerste helft deed de helft niet mee met druk zetten. Dan wordt het lastig. We wilden te snel diepte zoeken terwijl we gewoon balbezit konden houden", aldus nde balveroveraar voor de camera van FOX Sports.



Zelf is hij pas net terug van de Afrika Cup. "Het is lekker om weer terug te zijn. Ik zit er nu wel behoorlijk doorheen. Maar we winnen en houden opnieuw de nul. FC Twente heeft hier van Ajax gewonnen. Dus mogen we tevreden zijn met de 0-2 overwinning."