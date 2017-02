Bosz: "Ik heb over de hele wedstrijd niet zo'n heel goed gevoel"

Peter Bosz was op zondagmiddag na afloop van de wedstrijd tegen Roda JC Kerkrade niet echt tevreden over wat zijn team had laten zien. De trainer van Ajax had het idee dat zijn team niet echt overtuigde, zo gaf hij te kennen in gesprek met FOX Sports.



"Ik heb over de hele wedstrijd niet zo'n heel goed gevoel, omdat we niet ons beste voetbal gespeeld hebben. We hebben wel terecht gewonnen en je had de wedstrijd eerder op slot kunnen gooien. Maar je geeft ook nog een paar kansen weg, waaruit zij zomaar gelijk kunnen maken. Bij die kansen deden we het niet goed", vertelde Bosz.



Toch zag de oefenmeester ook een positief puntje, de goal van Amin Younes. "Hij had die bal al op de lat geschoten, dus dan zit het hem ook niet mee. Ik was blij dat juist hij die bal er vlak voor tijd nog in schoot", aldus de woorden van Bosz.