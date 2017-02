Kluivert en Anelka zien Ajax moeizame zege boeken op nieuw Roda JC

Ajax heeft vanmiddag een belangrijke zege geboekt op Roda JC. Een moeizaam duel in Kerkrade eindigde in een 0-2 zege voor de Amsterdammers, dankzij een droge knal van captain Davy Klaassen en een late beslissing door Amin Younes (zijn eerste van het seizoen).



Nadat PSV gisteren al van AZ won, en aangezien Feyenoord straks een lastig uitduel bij FC Twente voor de boeg heeft, was er veel aan gelegen bij de hoofdstedelingen om te winnen.



Er werd geen fout begaan, al was het een zware pot tegen een stug Roda. Trainer Yannis Anastasiou koos nog niet voor veel nieuwe krachten in zijn opstelling en zag met lede ogen aan hoe de gasten de punten mee huiswaarts nemen.



Scoreverloop:

0-1 (53') Davy Klaassen

0-2 (90+3') Amin Younes