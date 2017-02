Gio legt uit waarom hij Toornstra passeert tegen FC Twente

Giovanni van Bronckhorst zorgde voor een verrassing door Jens Toornstra te slachtofferen bij de terugkeer van Karim El Ahmadi. Het gros rekende op een reserverol voor Steven Berghuis, maar dat is tegen FC Twente vanmiddag dus niet het geval.



"Ik ben tevreden over de buitenspelers, we hebben vandaag types als Steven en Eljero nodig", legt Van Bronckhorst zijn keuze uit aan FOX Spoets. Ook aanvoerder Dirk Kuyt passeren was een optie. "Er staat een middenveld dat vaak heeft samengespeeld. Ik heb vertrouwen in het team dat er vandaag staat."



Clubwatcher Iwan van Duren begrijpt de keuze wel en spreekt vooral van een luxeprobleem. "Je hebt drie spelers die op accenten anders zijn, Berghuis, Kuyt en Toornstra. Toornstra is een kilometervreter, maar van Bronckhorst heeft op details voor deze opstelling gekozen. We komen nu wel in gebied waarin het een mindgame gaat worden en dan snap ik dat je gezien de ervaring van Kuyt daarvoor kiest", aldus Van Duren van Voetbal International.