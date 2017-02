Zorgen om baan Anastasiou na afkeurend gebaar Anelka op de tribune

Tijdens het duel tussen Roda JC en Ajax zat Nicolas Anelka, die vorige week werd aangesteld in de staf van de Limburgers, voor het eerst op de tribune in het Parkstad Limburg Stadion. Na een wissel van trainer Yannis Anastasiou, die spits Dani Schahin eraf haalde voor Papazoglou, schudde de Franse oud-topspits afkeurend zijn hoofd.



Op Twitter wordt daarom alvast gesproken over het 'inpakken van de koffers' voor de Griekse coach. Ouch..





