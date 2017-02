Draxler maant Kluivert tot actie: 'Haal deze wereldspeler naar PSG!'

Als technisch directeur haalde Patrick Kluivert afgelopen winter al onder meer Julian Draxler voor vele miljoenen naar Paris Saint-Germain. Komende winter moet er echter nog een Duitser komen.



Althans, dat vindt Draxler zelf. Hij ziet namelijk graag landgenoot Mesut Özil naar Parijs komen. "Er is één andere Duitse international die ik hier graag zou zien: Mesut Özil. Ik weet niet waarom er zo weinig Duitsers uit de Bundesliga vertrekken, want het is juist aantrekkelijk."



"Ik heb er voor gekozen om hierheen te gaan, om ervaring in het buitenland op te doen. Of ik landgenoten zou aanraden om naar de Ligue 1 te komen? Zonder twijfel, ja."



Özil zelf zou een vertrek bij Arsenal wel zien zitten, omdat hij een grotere kans op hoofdprijzen wil hebben. FC Barcelona werd eerder al aan hem gelinkt.