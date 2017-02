Van de Looi woedend: "Daar moeten we ons voor schamen"

Willem II leek op een zege af te kunnen stevenen na de vroege rode kaart van Heracles Almelo-goalie Bram Castro, maar de Tilburgers gaven vervolgens niet thuis en moesten een 1-3 nederlaag slikken.



De drie tegengoals kwamen in een tijdsbestek van tien minuten. "Je moet die wedstrijd gewoon afmaken", foetert trainer Erwin van de Looi na afloop bij de NOS. "Dat hebben we niet gedaan. De tweede helft was heel erg slecht en daar moeten we ons voor schamen."



Fran Sol opende nog de score vanaf de penaltystip, waarbij Castro rood kreeg. "We gingen op jacht naar de tweede goal, maar die viel niet. Dan is er nog niks aan de hand. Zelfs niet als je met een zondagsschot een tegendoelpunt krijgt, mag je nooit zo in de war raken. Daarna stortte alles in. Onbegrijpelijk", vervolgt Van de Looi, die ook na de 1-3 druk aan het coachen en aansturen bleef.



"Ik zag dat het team het moeilijk had, dan wil je ze helpen. Misschien een beetje tegen beter weten in. Het zakte weg. Dat is ons al eens vaker gebeurd, maar niet op deze manier.."





