'Als Willems weggaat moet PSV deze speler halen'

Vleugelverdediger Jetro Willems stond in het recente verleden vaak in het middelpunt van verschillende transferspeculaties. Onlangs zette hij zijn handtekening onder een nieuw contract in het Philips Stadion, maar het is goed mogelijk dat hij in de aankomende zomer toch vertrekt. Analist Aad de Mos heeft wat dat betreft een tip voor technisch manager Marcel Brands.



De oud-trainer vertelt bij FOX Sports dat hij vindt dat PSV bij een vertrek van Willems voor Owen Wijndal moet gaan, de 17-jarige back die op zaterdag zijn debuut maakte in het AFAS Stadion. "PSV shopt altijd bij AZ en FC Utrecht. Als onze vriend Jetro Willems weggaat, is hij een uitstekende kandidaat voor een topclub. Owen is eleganter dan Ridgeciano Haps. Net als Mathijs de Ligt; dat zijn de jongens voor de toekomst van het Nederlandse voetbal."



Haps werd in de afgelopen transferwinter in verband gebracht met de gehele Eredivisie-top, maar hij valt nog altijd te bewonderen in Alkmaar. Het is echter maar de vraag of dit na de aankomende zomer ook zo zal zijn.