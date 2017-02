'Opstelling Feyenoord: Gio kiest voor deze namen'

Feyenoord liet voor de winterstop al goed voetbal zien en ook na de onderbreking gaat het de Rotterdammers gewoon heel erg voor de wind. Op zondagmiddag wacht een nieuwe test, want dan dient het team van coach Giovanni van Bronckhorst het in De Grolsch Veste op te nemen tegen thuisclub FC Twente.



Daarbij heeft Gio wel weer de beschikking over Karim El Ahmadi, die de afgelopen tijd voor Marokko speelde op de Afrika Cup. De middenvelder kampt wel met een kleine verkoudheid, maar eigenlijk is het wel zeker dat hij weer in de basisopstelling mag beginnen. Dat gaat ten koste van routinier Dirk Kuyt, die naar de bank verdwijnt. Van Bronckhorst kiest op deze manier voor loopvermogen, zo weet het Algemeen Dagblad te vertellen.



Jens Toornstra blijft dus op het middenveld spelen, waar ook aanvaller Steven Berghuis in de basis staat. Aanvankelijk was de verwachting misschien wel dat hij het veld zou moeten ruimen voor El Ahmadi.



Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones; Karsdorp, Botteghin, Van der Heijden, Kongolo; Toornstra, El Ahmadi, Vilhena; Berghuis, Jörgensen en Elia.