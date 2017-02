"Hij is een van de beste spitsen ter wereld"

Het werd onvervalste 'Belgian Saturday' in de Premier League, met ijzersterke prestaties van Nacer Chadli, Moussa Dembélé en Adnan Januzaj. Met Eden Hazard die de topper tegen Arsenal besliste met een onwaarschijnlijke goal. En natuurlijk met Romelu Lukaku die zich met een vierklapper tegen Bournemouth bovenaan de topschutterslijst hees.



Een bijzonder knappe prestatie van die laatste, die werd onthaald op erg veel lof. Ook coach Ronald Koeman kwam superlatieven tekort achteraf. "Lukaku speelde uitzonderlijk vandaag, echt opmerkelijk. Ik heb nog nooit zo'n chirurgische precisie in de afwerking gezien bij een spits", klinkt het in de Engelse pers.



Koeman windt er dan ook geen doekjes om. "Hij heeft vandaag misschien maar vier kansen gehad, maar scoort wel vier doelpunten. Lukaku heeft getoond dat hij één van de beste spitsen ter wereld is."