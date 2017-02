Excelsior pakte op zaterdagavond een puntje in het Noordlease Stadion tegen FC Groningen. Anouar Hadouir was daarbij zeer belangrijk, want hij scoorde het enige doelpunt voor zijn werkgever. De aanvaller komt opvallend vaak tot scoren tegen de Groningers, weet hij zelf ook. In gesprek met FOX Sports probeert hij dat fenomeen te verklaren.



Hadouir zegt: "Ik weet niet wat het is ... Het zal wel mijn favoriete tegenstander zijn. Ik ben helemaal fit na wat tegenslagen aan het begin van het seizoen. Ik heb het er met de trainer over gehad dat ik graag wil spelen. Ik denk dat ik voor dit team wat kan betekenen."



In de tweede helft reageerde de aanvaller op een gegeven moment als door een wesp gestoken. "Deze scheidsrechter hebben we ook uit tegen Go Ahead Eagles (3-0 verlies, red.) gehad. Toen kregen we een penalty tegen en een rode kaart. Vandaag floot hij alleen maar op appèl. Ik weet niet wat deze scheidsrechter tegen ons heeft... Ik vind dat je als scheidsrechter neutraal moet blijven en je werk moet doen. Daar wilde ik hem op wijzen. Maar of ik hem wilde aanvallen? Absoluut niet."