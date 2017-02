'Dat mag PSV niet overkomen, ik ben er ontevreden over'

De Eredivisie-topclub PSV won in de afgelopen weken moeizaam van sc Heerenveen en Heracles Almelo, maar had het in Alkmaar tegen AZ al iets makkelijker. Toch stipt trainer Phillip Cocu een verbeterpuntje aan: zijn team kreeg twee doelpunten tegen en er moet in het vervolg toch iets beter verdedigd worden.



Cocu zegt in gesprek met FOX Sports: "Je kan altijd een tegengoal krijgen, maar als de tegenpartij scoort binnen een minuut nadat je zelf hebt gescoord, heeft dat met concentratie te maken. Daarover hebben we gesproken in de rust. Dan kom je tegen tien man te spelen en geef je nog een cadeautje weg."



De oefenmeester van PSV gaat verder: "Dat mag een team als PSV niet overkomen. Daar ben ik zeer ontevreden over. Er zijn zeker ook goede dingen gebeurd. We hebben een belangrijke overwinning geboekt." Cocu stelt dat hij blij is met het feit dat Jetro Willems twee keer heeft gescoord en dat Luuk de Jong eindelijk weer eens aan scoren is toegekomen.