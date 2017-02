'Spits Agüero heeft nóg een transferoptie'

Aanvaller Sergio Agüero bevindt zich toch wel een klein beetje in het verdomhoekje bij zijn werkgever Manchester City. De Citizens hebben zich verzekerd van de diensten van Gabriel Jesus en dat betekent dat de Argentijn er vaker naast komt te staan. Mogelijk kiest hij in de aankomende transferzomer voor een vertrek.



De afgelopen dagen werd Agüero al in verband gebracht met een megatransfer van tachtig miljoen euro naar de Spaanse grootmacht Real Madrid. Het Engelse medium Mirror weet op zondagmorgen echter te vertellen dat de Argentijnse international twijfelt over een dienstverband in het Estadio Santiago Bernabéu. Hij zou vooral van mening zijn dat Karim Benzema nog niet aan het einde van zijn Latijn is en dat zou een concurrentiestrijd van jewelste betekenen.



Het hierboven genoemde dagblad weet echter dat Agüero nog een mooie optie heeft. Er gonzen al langer geruchten over een mogelijke transfer van spits Diego Costa van Chelsea naar de Chinese Super League ... en komt het daar daadwerkelijk van, dan moeten de Blues natuurlijk op zoek naar een vervanger. Agüero zou dan optie numero één zijn.