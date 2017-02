"Of Onana een betere keeper is dan ik?"

Goalie Tim Krul kwam er natuurlijk totaal niet aan te pas bij Ajax en dat had alles met de aanwezigheid van André Onana te maken. In het hier en nu speelt de Nederlandse doelman voor AZ en op zaterdagavond kende hij een ietwat ongelukkig debuut tegen PSV. Voor Krul is het echter vooral mooi dat hij weer speelt.



In gesprek met het medium RTL7 blikt de sluitpost nog even terug op de afgelopen periode: "Nee ik neem Ajax niets kwalijk. Het is gelopen hoe het gelopen is. Een knieblessure is een heel zware blessure en het heeft langer geduurd dan gehoopt. Ik ben alweer een tijdje fit, bij Ajax zat ik er ook dicht tegenaan."



Krul gaat verder: "Onana heeft het gewoon heel goed gedaan, hij pakt zijn kans en Ajax pakt resultaten. Of hij een betere keeper is dan ik? Nee. Ik ben nog steeds een heel goede keeper, maar ik moet het gewoon laten zien en kan niet wachten om het aan iedereen te laten zien."