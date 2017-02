Vleugelverdediger Jetro Willems van PSV had het gedurende de eerste seizoenshelft toch vrij lastig. Misschien is het hek nu van de dam, want de back kwam maar liefst twee keer tot scoren in de wedstrijd van de Eindhovenaren tegen AZ in het AFAS Stadion. En zoiets is natuurlijk een unicum voor een speler als Willems.



Of denkt hij dat het nog een keer gaat gebeuren? Het medium Voetbal Inside vraagt het hem, waarna hij antwoordt: "Of de mensen een weddenschap aan moeten gaan over dat het nog een keer gebeurt? Het is niet mijn geld, maar ik zou het niet doen." In het afgelopen seizoen verbaasde Willems met zijn zogenaamde 99 procent-gok, maar ook deze voetbaljaargang waagt PSV zich aan een inhaalslag. "Het seizoen is nog niet afgelopen. Na het seizoen kunnen we weer praten. Ik moet niet altijd gokken, het kan fout gaan. Deze keer wil ik niet gokken."



Willems gaat verder: "Wat de kranten over mij gaan schrijven? Jetro Willems is terug, denk ik. Ik zou het niet weten en het maakt me niet uit. Ik ben er niet mee bezig. Nu speel ik goed en maak ik twee goals, maar dat is niet belangrijk. Het is wel mooi meegenomen. Het is voor mij belangrijk dat ik altijd vol gas ga."