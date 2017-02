'Mourinho tegen clubleiding: Ajacied vastleggen'

De scouts van Manchester United zitten naar verluidt elke wedstrijd weer in de Amsterdam ArenA. Daarbij houden zij verschillende spelers in de gaten, maar één naam staat met een rode marker onderstreept in het boekje. Naar verluidt heeft centrumaanvaller Kasper Dolberg in coach José Mourinho een enorm grote fan.



Volgens het Spaanse medium El Mundo Deportivo weet de Portugese succestrainer niet helemaal zeker of hij aanvaller Antoine Griezmann van Atlético Madrid wel naar het Old Trafford-stadion wil halen voor 115 miljoen euro. Mourinho is volgens het dagblad vele malen meer onder de indruk van de prestaties van Dolberg, die natuurlijk wel wat jonger is dan de international van het Franse nationale team.



Sterker nog, de Spanjaarden weten dat Mourinho hoogstpersoonlijk gezegd heeft dat Dolberg in de aankomende transferperiode vastgelegd moet worden. Andere geïnteresseerde clubs zijn naar verluidt: Manchester City, Chelsea, Napoli, Borussia Dortmund, Everton en Juventus. El Mundo Deportivo gaat zelfs zó ver om te stellen dat het Deense talent veel wegheeft van een jonge Marco van Basten. Dat zou ook de mening van The Special One zijn.