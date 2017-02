Euforie bij tiental Heracles: "Willem II de wil opgelegd"

Heracles Almelo beleefde een dramatische start van 2017, maar uitgerekend met tien man werd op bezoek bij Willem II een zege behaald: 1-3. Trainer John Stegeman was na afloop dan ook trots op zijn ploeg.



"Ik kan alleen maar de veerkracht roemen van dit team. Ik ben blij dat we zijn gaan voetballen. Dat loont", reageerde Stegeman tegenover TC/Tubantia. Zijn team stond zo'n zeventig minuten met een man minder op het veld. "Normaal slaat de angst toe na zo’n rode kaart, maar we bleven vooruit voetballen."



Stegeman zag Heracles in een tijdsbestek van zeven minuten een achterstand omdraaien in een comfortabele voorsprong. "In de tweede helft hebben we Willem II de wil opgelegd", aldus Stegeman. "Als we nog iets meer power over hadden gehad, hadden we nog meer kansen kunnen creëren."



Ook Mike te Wierik was logischerwijs in zijn nopjes met dit resultaat. "Na drie nederlagen was dit hard nodig. Het voelde weer een beetje als vanouds."