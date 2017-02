Willems hoort bikkelharde kritiek aan: "Er niks van bakken? Onzin"

Jetro Willems is dit seizoen aanvallend wat minder belangrijk dan voorgaande jaren, maar op bezoek bij AZ (2-4 zege) was hij van grote waarde met twee goals. Binnen zestien minuten had de linksback zijn productie al beet.



Willems mocht dus tevreden zijn, maar oogde in gesprek met de NOS niet heel blij. Naar eigen zeggen is de international wel content. "Maar ik moet door. Ik moet beter, het kan beter." Zijn eigen prestatie? "Ik geniet er van, ik maak niet zomaar twee goals. Denk niet dat het nog een keer zal gebeuren."



Misschien speelt het mee dat Willems een slechte eerste seizoenshelft draaide, al vond hij de kritiek té negatief. "Er niks van bakken? Onzin. Vind ik." De PSV-verdediger begrijpt de criticasters wel. "Maar er niks van bakken en het is er niet meer, dat is onzin. Vind ik."



Willems besloot als volgt: "Tuurlijk, men verwacht veel van mij en dat moet ook gezien de ervaring die ik heb. Maar soms is het ook moeilijk, gezien de leeftijd die ik heb. Maar ik ben pas 22..."