Balende Krul: "Nee, het was geen droomdebuut"

Tim Krul heeft op 28-jarige leeftijd eindelijk zijn eerste Eredivisie-wedstrijd mogen keepen. Een succesverhaal leverde dat niet op, want zijn nieuwe club AZ verslikte zich zaterdagavond in PSV: 2-4.



Krul had al na een kwartier twee goals om de oren en zag de teller daarna oplopen naar vier. "Nee, het was geen droomdebuut", beaamde de oud-Ajacied in gesprek met RTV Noord-Holland. "Dat is zonde. We hebben een heel talentvolle groep en ik denk dat we in vlagen goed meekomen en beter zijn dan zij. Alleen maken zij het op de voor hun goede momenten af. We komen terug tot 2-1. Dan is het een klap dat ze 3-1 maken."



De sluitpost werd als een grote naam gepresenteerd in Alkmaar, maar kon zelf ook nog niet overtuigen. Vooral de 0-2 rekende hij zichzelf aan. "Het is zonde zoals die bal van Willems er doorheen glijdt. Helaas gaat die bal er via de binnenkant paal in. Maar goed, dat hoort er nou eenmaal bij."



Een domper voor Krul dus, maar de AZ'er is vooral blij dat hij eindelijk weer mag keepen op hoog niveau. "Ik ben blij dat ik weer op het veld sta. Ik weet zeker dat ik nog belangrijk ga zijn voor deze club. Helaas is dat vanavond niet gelukt."