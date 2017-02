Traoré keert met troostprijs terug naar Amsterdam

Bertrand Traoré kan zich met opgeheven hoofd voorbereiden op zijn terugkeer bij Ajax. Met Burkina Faso heeft de aanvaller zaterdagavond beslag gelegd op het brons van de Afrika Cup.



Burkina Faso verloor afgelopen dinsdag in de halve finale van Egypte, dat na een 1-1 gelijkspel via de strafschoppenserie toesloeg. Traoré zorgde voor een cruciale misser. Een domper voor de Ajacied, maar met het brons op zak kan hij desondanks met een tevreden gevoel naar huis.



In de troostfinale wist Burkina Faso met 1-0 te winnen van Ghana. In Gabon zorgde naamgenoot Alain Traoré in de 89ste minuut voor de volle buit door een vrije trap op fraaie wijze in de kruising te mikken. De Ajacied kwam negentig minuten in actie voor de nationale ploeg.



Scoreverloop:

1-0 (89') Alain Traoré