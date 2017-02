Cocu rekent zich nog niet rijk: "Zij hebben ook niet heel veel haast"

PSV-middenvelder Davy Pröpper is nog steeds eigendom van de Eindhovense club. Zenit Sint-Petersburg bracht wel een aanbieding uit voor de international, maar vond geen gehoor en daarna bleef het stil vanuit Rusland.



Trainer Phillip Cocu rekent zich nog niet rijk. "Zenit heeft zich niet meer gemeld, maar zij hebben ook niet heel veel haast", zo verwijst hij in gesprek met FOX Sports naar de transferdeadline in Rusland. Zenit heeft tot 24 februari om de selectie op peil te brengen en kan in tegenstelling tot PSV dus nog actie ondernemen.



Cocu wilde echter vooral terugblikken op de prima 2-4 zege bij AZ. "We hebben geweldige goals gemaakt, Luuk (de Jong, red.) heeft weer gescoord." Toch stoorde de trainer zich ook. "Ik ben niet te spreken over de tegengoals. Als je binnen een minuut nadat je zelf scoort een goal tegen krijgt, heeft dat te maken met concentratie."



Feit is dat PSV weer wat makkelijker tot scoren komt na de winterstop en dan is Jürgen Locadia nog niet eens inzetbaar voor Cocu. Hoe het daarmee staat? "Vanaf maandag traint hij weer volledig mee met de groep. Hij zit volgende week nog niet bij de selectie."