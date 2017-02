NEC heeft zaterdagavond een pijnlijke nederlaag geleden. De Nijmeegse club had goede zaken kunnen doen op de ranglijst, maar begon slecht aan de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles en verloor met 1-2.



Door deze misstap blijft lijfsbehoud de meest realistische doelstelling. Een domper, maar trainer Peter Hyballa blijft er nuchter onder. "Ik heb na elke wedstrijd – ook als we wonnen – naar beneden gekeken", zo liet de oefenmeester weten aan FOX Sports.



Hyballa wil niets weten van een crisis. "Ik heb niet gedacht dat we wel even play-offs Europa League zouden halen. We moeten met zijn allen lekker realistisch blijven. Wij spelen om ons te handhaven en ik ben heel blij en heel trots als we dat halen."



De Duitser probeerde positief te blijven, maar moest toch ook constateren dat zijn elftal voetballend een povere indruk maakte. Dat had ook te maken met de speelwijze. "Vandaag hadden wij de bal en dan spelen we te vaak breed en te vaak naar achteren."