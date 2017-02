Tiental Heracles toont veerkracht en maant Tilburg tot stilte

Heracles Almelo heeft zaterdagavond een zeer knappe overwinning geboekt. Zonder topschutter Samuel Armenteros plus een man minder wist de ploeg van John Stegeman met 1-3 te winnen bij Willem II.



Na zo'n twintig minuten spelen wist scheidsrechter Allard Lindhout de wedstrijd op de kop te gooien. De leidsman zag niet alleen een overtreding van Heracles-doelman Bram Castro in het strafschopgebied, maar zag er ondanks de gewijzigde reglementen ook nog eens een directe rode kaart in. De bezoekers werden gedwongen om zeventig minuten met tien man verder te gaan.



Reservedoelman Renze Fij werd ingebracht voor middenvelder Lerin Duarte en stond direct voor een loodzware opgave. De invaller werd immers geconfronteerd met de strafschop van de Spaanse topscorer Fran Sol, die ondanks alle hectiek zeer koel bleef en de bal rustig in de andere hoek plaatste: 1-0. Willem II bleef daarna domineren en een gok op de tweede treffer was op dat moment ook goed te verantwoorden.



In de tweede helft gooide Heracles de wedstrijd echter totaal op de kop. Tussen de 62ste en 68ste minuut wisten de Almeloërs met tien man een achterstand om te zetten in een 1-3 voorsprong. Peter van Ooijen schoot op schitterende wijze de gelijkmaker binnen voordat nieuwkomer Kristoffer Peterson en Robin Gosens voor een comfortabele voorsprong zorgden.



De numerieke meerderheid werd dus allerminst uitgebuit door Willem II, dat door deze misstap blijft steken op de twaalfde plek in de Eredivisie. Heracles gaat de Tilburgers voorbij en staat nu elfde.



Scoreverloop:

1-0 (24') Fran Sol (strafschop)

1-1 (62') Peter van Ooijen

1-2 (65') Kristoffer Peterson

1-3 (68') Robin Gosens