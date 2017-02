PSV doorstaat lastige test in Alkmaar, De Jong doorbreekt malaise

PSV is sinds de winterstop bezig aan een foutloze reeks. Ook de op papier lastige uitwedstrijd tegen AZ wist de ploeg van Phillip Cocu in een keurige driepunter om te zetten: 2-4.



In Alkmaar wist Jetro Willems een hoofdrol op te eisen. In de dertiende minuut ontving de linksback de bal aan de zijkant en na een keurige solo-actie stond hij opeens oog in oog met AZ-doelman Tim Krul, die bij zijn debuut in de Eredivisie direct al kansloos werd gelaten. Drie minuten later had de oud-Ajacied evenmin een redding in huis op de volgende poging van de linksback: 0-2.



Zonder Ridgeciano Haps en Wout Weghorst weigerde AZ de wedstrijd als verloren te beschouwen. Amper een minuut na de tweede goal van Willems stond het alweer 1-2. Onnodig balverlies van PSV op eigen helft resulteerde in een omschakelmoment voor de Alkmaarse club en uiteindelijk verdween de bal via Fred Friday, nog niet eerder trefzeker in de Eredivisie, tegen de touwen: 1-2.



Toch ging AZ met een marge van twee doelpunten achterstand de kleedkamer in. Gastón Pereiro wist de Eindhovense voorsprong opnieuw uit te breiden en die klap kwam de ploeg van John van den Brom niet meer te boven. De subtopper probeerde het nog wel, maar kwam defensief voor een onmogelijke opgave te staan toen Stijn Wuytens zijn tweede gele kaart van de avond opliep.



PSV kon de wedstrijd vervolgens rustig uitspelen en wist zelfs nog uit te lopen naar 1-4. De dit seizoen vaak bekritiseerde Luuk de Jong was al van waarde met een assist en wist nu eindelijk weer eens een doelpunt mee te pikken. De spits tankt daarmee weer wat vertrouwen richting de cruciale eindfase van het seizoen.



Het laatste doelpunt van de avond kwam desalniettemin op naam van AZ. Friday kreeg in de slotfase alle ruimte om vanaf de linkerflank richting doelman Jeroen Zoet te lopen én uit te halen: 2-4.



Scoreverloop:

0-1 (13') Jetro Willems

0-2 (16') Jetro Willems

1-2 (17') Fred Friday

1-3 (41') Gastón Pereiro

1-4 (80') Luuk de Jong

2-4 (85') Fred Friday