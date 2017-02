Domper voor PSV: basisspeler mist ontmoeting met FC Utrecht

PSV kan zich in de strijd om het kampioenschap geen misstap veroorloven en dus kan ieder detail bepalend zijn. In de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht zal trainer Phillip Cocu in ieder geval Santiago Arias moeten missen.



De Colombiaanse rechtsback liep in de uitwedstrijd tegen AZ bij een 1-3 voorsprong tegen een gele kaart aan. Dat heeft gevolgen voor Arias, die volgende week dus niet inzetbaar is. De kans is groot dat Cocu tegen de Domstedelingen voor Joshua Brenet als vervanger kiest.



Brenet speelde dit seizoen ook regelmatig op de linkerflank, maar daar is Jetro Willems inmiddels weer een vaste waarde. In Alkmaar wist laatstgenoemde zelfs tweemaal doel te treffen.





Geel Arias, die er dus vlgd week tegen FC Utrecht niet bij is. 1-3, nog 1/2 uur. AZ probeert nog wat, PSV blijft aardig overeind #azpsv #ob — paul post (@paulpostman) 4 februari 2017