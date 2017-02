Kane schiet Tottenham Hotspur naar benauwde zege op 'Boro'

Tottenham Hotspur heeft zaterdagavond een benauwde overwinning geboekt op Middlesbrough. Harry Kane kroonde zich op White Hart Lane tot matchwinnaar: 1-0.



Kane liet de aanhang in Londen tweemaal juichen. In eerste instantie was dat tevergeefs omdat de vlag omhoog ging voor buitenspel, maar na een klein uur spelen bracht hij de marge alsnog op het bord door een strafschop te verzilveren. Dat bleek genoeg om Tottenham Hotspur drie punten te bezorgen.



Bij Tottenham stonden Toby Alderweireld, Moussa Démbéle en Christian Eriksen in de basis. Vincent Janssen mocht vlak voor tijd invallen voor de matchwinnaar. Marten de Roon mocht zoals gewoonlijk starten bij het vorig seizoen gepromoveerde Middlesbrough.



Met vijftig punten staan de Londenaren op een keurige tweede plek, op negen punten van Chelsea. Middlesbrough staat vijftiende.



Scoreverloop:

1-0 (58') Harry Kane (strafschop)