Go Ahead boekt ondanks rode kaart fraaie zege in Nijmegen

Go Ahead Eagles heeft goede zaken gedaan in de strijd om lijfsbehoud. De hekkensluiter wist in de uitwedstrijd tegen NEC een 1-2 overwinning uit het vuur te slepen met tien man.



Elvis Manu wist de bezoekers op fraaie wijze naar de 0-1 te schieten. De oud-Feyenoorder pikte de bal buiten het strafschopgebied en besloot aan de wandel te gaan. Hij wist meerdere tegenstanders te omspelen en besloot uiteindelijk ook sluitpost Joris Delle dan maar te verschalken in de verre hoek: 0-1.



Niet veel later stond het zelfs al 0-2 in De Goffert. Ditmaal werd Jarchinio Antonia in de diepte gestuurd vanaf eigen helft en op zijn snelheid had aanvoerder Gregor Breinburg totaal geen antwoord. Antonia mocht vrij doorlopen naar het doel van Delle en ook hij prikte de bal in de verre hoek binnen: 0-2.



Go Ahead Eagles oogde daarna slordig, zowel offensief als defensief. Typerend was dat er zelfs bijna een eigen doelpunt ontstond door gevaarlijk rondspelen in het eigen strafschopgebied. Aanvallend lag er veel ruimte om de wedstrijd op slot te gooien, maar dat liet de laagvlieger na.



Die missers hadden zomaar fataal kunnen worden aangezien Go Ahead Eagles met tien man kwam te staan. Manu zou met geel op zak een schwalbe hebben gemaakt. Een zwaar besluit van scheidsrechter Björn Kuipers, maar verder dan de late 1-2 van Jay-Roy Grot kwam de thuisclub niet meer.



Scoreverloop:

0-1 (12') Elvis Manu

0-2 (25') Jarchinio Antonia

1-2 (90') Jay-Roy Grot