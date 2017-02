De 11 namen bij FC Groningen en Excelsior: wie doet goede zaken?

Desevio Payne verschijnt zaterdagavond in de basisopstelling van FC Groningen voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior. De verdediger vervangt de naar Atalanta Bergamo getransfereerde Hans Hateboer.



Bij FC Groningen heeft ook Samir Memisevic een basisplaats toegewezen gekregen. Mimoun Mahi is een andere basisspeler bij de Trots van het Noorden, dat eigenlijk moet winnen om Europees voetbal in het vizier te houden, nadat een overgang naar Engeland afketste.



De basisopstelling van Excelsior kent weinig verrassende namen. De Kralingers kunnen een goed resultaat goed gebruiken gelet op de strijd om lijfsbehoud.



De opstellingen:



FC Groningen: Padt; Payne, Reijnen, Larsen, Van Nieff; Tibbling, Memisevic, Jenssen, Linssen; Mahi, Sörloth.



Excelsior: Hahn; Karami, Massop, De Wijs, Kuipers; Faik, Bruins, Koolwijk; Ribeiro, Hasselbaink, Ondaan.