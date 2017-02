Van der Sar laat zich uit over vertrokken reservedoelman Cillessen

Jasper Cillessen koos er afgelopen zomer voor om zijn basisplek bij Ajax in te ruilen voor een reserverol bij topclub FC Barcelona. Toch heeft Ajax-directeur Edwin van der Sar, zelf oud-doelman, geen rancune jegens de Groesbeker.



"Hij speelde inmiddels toch een redelijk aantal wedstrijden (acht in totaal, red.) en hij kan zijn niveau blijven verbeteren",vertelt Van der Sar in zijn column in De Telegraaf. In Catalonië is Marc-André Ter Stegen de vaste eerste goalie.



"Ik zou het mooi vinden als hij zijn truc nog een keer uithaalt. Hij kwam bij NEC in het team en werd nummer één, bij Ajax kwam hij binnen als reserve en knokte zich naar de eerste plek, bij Oranje eveneens en als het hem lukt bij FC Barcelona maakt dat zijn carrière compleet", aldus Van der Sar tot slot.