'Feyenoorder ben je niet voor je plezier, het is ook afzien'

Als stadionspeaker heeft Peter Houtman nog geen kampioenschap van zijn Feyenoord meegemaakt. Voor de duidelijkheid; de oud-speler vervult die rol al sinds het seizoen 1998/1999..



"Feyenoorder, dat ben je niet voor je plezier. Het is ook afzien", erkent hij in gesprek met Maxim Hartman, van de NOS. "Maar dan toch zó loyaal achter je club blijven staan.. Elke wedstrijd is uitverkocht!"



De drang naar de Coolsingel zorgt voor een soort van angst in Rotterdam. "Er wordt nog wel eens gedacht van 'zijn we wel goed genoeg?', en je hoort van die ondertoon van 'kolere, daar gebeurt het weer, daar gaan we weer de boot in'."



Toch is Houtman dit seizoen optimistisch. "Ik hoop dat we nou eindelijk eens een keer kunnen gaan juichen. Ze zijn zó lang teleurgesteld, nou moet het een keer gaan gebeuren", besluit de stadionspeaker van Feyenoord.