Boskamp lyrisch over landgenoot: "Daarmee is hij de lieveling van publiek en trainer"

Club Brugge kan zondagmiddag een goede zaak doen in het klassement. Indien het thuis van Charleroi wint, loopt de leider namelijk uit op Anderlecht, dat vrijdag gelijkspeelde bij Lokeren. Toch wordt er in Brugge ook al stiekem aan komende woensdag gedacht.



Dan wordt immers de Gouden Schoen uitgereikt en enkele Bruggelingen gelden als topfavoriet. Ruud Vormer is daar één van. Analist Jan Boskamp zou de trofee eerder aan José Izquierdo geven, al kan hij ook leven met zijn landgenoot. "Zoals gezegd vind ik Vormer een mooie tweede keus. Met zijn werklust is Ruudje een lieveling van het Brugse publiek en hij zal dat ook bij Preud'homme zijn. Bovendien trapt hij af en toe nog een vrije trap binnen", klonk het in Het Belang van Limburg.



Een oproep voor Oranje vindt Boskamp dan weer iets te hoog gegrepen. "In Vlaanderen hoor ik steeds vaker dat hij in Oranje moet. Hij tikt het niveau stilletjes aan, maar ik zie het niet zitten. Hetzelfde geldt trouwens voor Denswil en Van Rhijn."