'PSV gaat de strijd met Feyenoord aan voor gewenste aanvaller'

PSV besloot om in de afgelopen winter, ook na het vertrek van Florian Jozefzoon en Luciano Narsingh, geen extra voorhoedespeler aan te trekken. Komende zomer is dit mogelijk anders.



De Eindhovenaren overwegen namelijk om Andrei Ivan naar Brabant te lokken, zo meldt het Roemeense Prosport. PSV wordt al langer aan de speler van Universitatea Craiova, maar concretisering lonkt. Zo zouden er vanmiddag scouts van PSV aanwezig zijn geweest tijdens de 5-0 zege van Craiova tegen FC Voluntari. Ivan maakte de vijfde treffer en speelde sterk.



Ook het Belgische Club Brugge, en Feyenoord worden al een tijdje in één adem genoemd met de twintigjarige flankspeler. Zijn contract in Roemenië loopt nog tot medio 2020 door.





Andrei Ivan Goal HD - CS U. Craiova 5 - 0... door worldfoot

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.