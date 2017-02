Ajacied neemt het op voor verhuurde Feyenoorder: "Onvoorstelbaar"

Ajax-middenvelder Donny van de Beek vindt het onbegrijpelijk dat Jari Schuurman geen vaste waarde is bij Willem II. De negentienjarige Feyenoord-huurling krijgt steun van zijn boezemvriend.



Van de Beek noemt de situatie in ELF Voetbal 'doodzonde'. "Ik vind dat hij veel te weinig kansen krijgt. Jari is een doelpuntenmaker, die zouden ze bij Willem II toch moeten opstellen?", zo reageert de talentvolle Ajacied. "Hij was samen met Solanke topscorer op het EK onder 17 jaar."



"Maakt hij als basisspeler de winnende tegen Go Ahead Eagles, zetten ze hem daarna weer gewoon op de bank. Onvoorstelbaar", zo sombert Van de Beek, die zelf ook geen vaste waarde is bij Ajax. Wel komt hij de laatste tijd iets vaker aan spelen toe.