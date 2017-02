Jörgensen over opmerkelijk doelpunt: "Treur niet, zei ik"

Nicolai Jörgensen maakt in dienst van Feyenoord een stabiele indruk, maar de Deense spits is niet altijd rustig in zijn hoofd. Twee jaar geleden had de international nog last van woedeaanvallen.



"Ik kreeg rode kaarten voor het uitschelden van de scheidsrechter en voor onnodige overtredingen", zo laat Jörgensen optekenen in het NRC. "Ik realiseerde me dat ik moest veranderen. Iedere keer moest ik mij er bij het begin van een duel aan herinneren dat ik niet kwaad moest worden."



De Feyenoord-aanvaller, in de zomer overgenomen van het Deense FC Kopenhagen, werkt hard aan een ontwikkeling op dat terrein. "Nu moet ik een balans zoeken, moet ik meer boos zijn of niet? Ik hou ervan kalm te zijn op het veld, daardoor ben ik meer gefocust en scoor ik meer."



Jörgensen probeert een teamspeler te zijn, maar pikte tegen NEC (4-0) een extra goal mee ten koste van Bilal Basacikoglu. De spits kreeg hiervoor begrip. "Dit hoort bij een spits. Een makkelijke goal is voor mij erg belangrijk. Voor hem als buitenspeler telt een assist meer, zei ik. Treur niet, zei ik. Het was een grappige situatie."