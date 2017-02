Heerlijke doelpunten brengen Chelsea in een zetel tegen Arsenal

Het begint er steeds meer op te lijken dat Chelsea de nieuwe kampioen van Engeland gaat worden. The Blues hebben zaterdagmiddag opnieuw een gevoelige tik uitgedeeld: een 3-1 zege op concurrent Arsenal.



Winst op Stamford Bridge zou Arsenal op zes punten van Chelsea hebben gezet, waardoor de titelrace nog spannend zou kunnen worden. De stadsderby werd evenwel een prooi voor de mannen van Antonio Conte. Tien minuten na rust had de thuisclub al een comfortabele voorsprong te pakken.



Binnen een kwartier leidde Chelsea met 1-0. In eerste instantie kopte Diego Costa de bal nog op de lat, maar in de rebound wist Marco Alonso de op Stamford Bridge teruggekeerde Petr Cech te passeren. Aan de andere kant had Thibaut Courtois een geweldige redding in huis na een inzet van Gabriel.



In de tweede helft nam Chelsea afstand van de stadsgenoot. Eerst wist Eden Hazard na een fantastische solo-actie de voorsprong te verdubbelen en vlak voor tijd profiteerde Cesc Fabregas van een zwakke uittrap van Cech, al was zijn lob van grote afstand natuurlijk heerlijk. Olivier Giroud scoorde nog tegen.



Met 59 punten is Chelsea de fiere nummer één van Engeland. De concurrentie volgt op flinke afstand: Tottenham Hotspur en Arsenal staan op 47 punten, Liverpool en Manchester City op 46.



Scoreverloop:

1-0 (13') Marcos Alonso

2-0 (53') Eden Hazard

3-0 (85') Cesc Fabregas

3-1 (90') Olivier Giroud