Bosz geeft trefzekere speler Jong Ajax plek in wedstrijdselectie

Carel Eiting kan zondagmiddag zijn competitiedebuut maken in het shirt van Ajax. Daags na zijn twee doelpunten in de Jupiler League-wedstrijd tegen RKC Waalwijk (4-1) heeft trainer Peter Bosz hem in de wedstrijdselectie opgenomen voor de ontmoeting met Roda JC Kerkrade.



Eiting kwam eerder dit seizoen al in actie tegen Kozakken Boys in de KNVB Beker, maar zijn debuut in de Eredivisie ontbreekt nog op zijn palmares. In Kerkrade zou de Ajacied dat alsnog kunnen realiseren. Matthijs de Ligt ontbreekt nog in de Ajax-selectie.



Aanvaller Bertrand Traoré is nog actief op de Afrika Cup, dat dit weekeinde de ontknoping wacht. Aanwinst David Neres is nog actief op het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voor spelers onder twintig jaar.



De complete selectie:

André Onana, Diederik Boer, Kenny Tete, Joël Veltman, Davinson Sánchez, Daley Sinkgraven, Heiko Westermann, Nick Viergever, Jairo Riedewald, Davy Klaassen, Lasse Schöne, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Donny van de Beek, Abdelhak Nouri, Carel Eiting, Amin Younes, Matteo Cassierra, Kasper Dolberg en Justin Kluivert.