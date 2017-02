Real Madrid komt door schade aan stadiondak niet in actie

De Spaanse lijstaanvoerder Real Madrid komt dit weekeinde niet in actie. De Koninklijke zou zondagavond aantreden tegen Celta de Vigo, maar het stormachtige weer in Vigo gooit roet in het eten.



Door de weersomstandigheden is een deel van het stadiondak losgeraakt, zo meldt de NOS. De ontstane schade is niet tijdig te repareren en voetballen onder de huidige omstandigheden is niet veilig bevonden. Om die reden is de ontmoeting tussen Celta de Vigo en Real Madrid afgelast.



Real Madrid blijft dit weekeinde wel gewoon de nummer één van Spanje. FC Barcelona komt tegen Athletic Bilbao wel gewoon in actie, maar komt bij winst op een punt van de aartsrivaal. Overigens is ook de ontmoeting tussen Deportivo La Coruña en Real Betis afgelast.