Vitessenaar kreeg whatsappje: "Ja, wat kan ik erover zeggen?"

Kelvin Leerdam werd afgelopen zomer in genade aangenomen door Vitesse, waar hij onder Henk Fraser een vaste waarde is geworden. De 26-jarige rechtsback moet desondanks opnieuw vrezen voor een basisplek.



Vlak voor de transferdeadline besloot Vitesse Kevin Diks terug te halen naar Arnhem. "Ricky stuurde me een whatsappje, volgens mij. Ja, wat kan ik erover zeggen?", reageert de oud-Feyenoorder in De Gelderlander. "Het is nu net alsof ik nu pas concurrentie krijg, maar daarmee zou je Julian Lelieveld en Sheran Yeini tekortdoen. Maar de trainer heeft voor mij gekozen en het gaat goed."



Diks is nog niet wedstrijdfit en kwam tegen ADO Den Haag (0-2 zege) niet in actie. Leerdam speelde een prima wedstrijd, maar blijft hij ook staan? Die vraag is extra interessant gelet op het aflopende contract in Stadion Gelredome. Omtrent die vraag is nog geen beslissing genomen door één van beide partijen.



Leerdam focust zich louter op de sportieve prestaties van Vitesse. "Vorig jaar september, oktober ging het minder en leek het in de kranten alsof de trainer al ontslagen was. Nu het veel beter gaat, lees ik daar veel minder over. Maar goed, we zijn op de goede weg."