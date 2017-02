Nederlander wekelijks afgebrand: "Maar dít vergeten veel mensen.."

Anderlecht leek aanvankelijk in de wintertransferperiode nog een nieuwe (linksvoetige) verdediger te zullen halen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Daardoor blijft Bram Nuytinck ook voor de tweede helft van het seizoen gewoon titularis. De Nederlander moest de voorbije jaren nochtans al veel kritiek slikken.



"Veel mensen vergeten dat ik het de twee jaar lang moeilijk heb gehad", verdedigt hij zich in Het Laatste Nieuws. "Met blessures, maar ook met andere zaken. Er zijn veel dingen gebeurd waar niemand weet van heeft. Dingen die niemand moet weten, maar ze hebben wel invloed op me gehad."



"Soms was dat wel lastig. De buitenwereld oordeelde over mijn prestaties, terwijl niemand weet hoe ik me gevoeld heb. Ik ben blij dat ik heb kunnen terugknokken. Ik voel me nu echt lekker in mijn vel", aldus de voormalig NEC-mandekker tot slot.