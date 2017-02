OFFICIEEL: Middenvelder toch nog weg bij sc Heerenveen

De transfer van Simon Thern naar het Zweedse AIK is inmiddels afgerond. De technisch begaafde spelmaker verkast op huurbasis terug naar zijn geboorteland, zo bevestigt sc Heerenveen op de clubwebsite.



Technisch directeur Gerry Hamstra: "We zijn blij voor Simon dat hij voor een huurperiode naar Stockholm kan. We denken dat dit op dit moment de beste oplossing is om aan spelen toe te komen. Simon kende een goede beginperiode, maar na zijn blessure kwam hij niet of nauwelijks aan spelen toe omdat het team zich doorontwikkelde. We hopen dat hij in Zweden weer volledig aan spelen toe komt, zodat wij in januari Simon weer kunnen verwelkomen. We wensen hem uiteraard veel succes."



AIK werd vorig seizoen tweede in de Zweedse competitie. Dit jaar hoopt het, met Thern in de gelederen, stiekem op een landskampioenschap. De 24-jarige middenvelder keert na dit seizoen 'gewoon' terug naar Friesland.