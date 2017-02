Vitesse won vrijdagavond relatief simpel met 2-0 van ADO Den Haag. Een groot aandeel was weggelegd voor Adnane Tighadouini, die een doelpunt maakte en voor veel dreiging zorgde.



"ADO heeft geen kans gehad en als wij het goed en zorgvuldig uitspelen wordt het 3 à 4-0, maar dat doen we niet", plaatst de flankspeler een kanttekening, na afloop van het duel in gesprek met [i]Omroep Gelderland/i].



Hij staat nu op drie goals en één assist in zeventien optredens. De laatste weken gaat het beter. "Hopelijk scoor ik volgende week weer (thuis tegen Willem II, red.). Ik voetbal makkelijker en krijg meer vertrouwen. Ik voel me vrijer in het veld en ben met doelpunten belangrijk voor het team. Dat zorgt ook weer voor een beter gevoel."



Na de zege staat Vitesse virtueel vijfde op de ranglijst met evenveel punten als nummer vier sc Heerenveen, en dus is Tighadouini tevreden. "En als we voor de winterstop wat meer wedstrijden niet hadden weggegeven, hadden we wel eerder vierde gestaan, of hoger. Maar al met al is het wel een wereld van verschil ten opzichte van de eerste seizoenshelft."