Van der Sar blikt terug op winterse transferperiode Ajax

Ajax verloor in de afgelopen winterse transferperiode Mitchell Dijks, Tim Krul, Riechedly Bazoer en Anwar El Ghazi, maar versterkte zich ook met de Braziliaan David Neres. Is directeur Edwin van der Sar content met de balans?



"De transferperiode brengt altijd een hoop rumoer met zich mee. De winterse transferperiode werd vroeger ingesteld om geblesseerde spelers te kunnen vervangen of je selectie aan te vullen, maar er gebeurt nu veel meer dan dat", vertelt Van der Sar in De Telegraaf.



"Bij Ajax zijn er spelers vertrokken en daardoor ontstond er ruimte voor versterking. We hebben Neres uit Brazilië gehaald en hij zal de tweede week van februari aansluiten. Hopelijk zetten we met deze selectie op een mooie manier de achtervolging in."



Neres kwam voor twaalf miljoen euro (15 inclusief bonussen) over vanuit Brazilië. Hij moet El Ghazi (Lille) op gaan volgen.