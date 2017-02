'Vervanger Courtois staat al klaar bij Chelsea'

Bij Chelsea keken ze al een tijdje uit naar een nieuwe tweede doelman, om Asmir Begović te vervangen. Hun oog viel daarbij op Joe Hart, die vorig jaar de deur gewezen werd door Pep Guardiola bij Manchester City. Tweede keus lijkt echter niks voor hem, maar eerste daarentegen ...



Antonio Conte beseft dat Hart geen tweede doelman is. De Engelsman is nog in topvorm en kan makkelijk meedraaien op het hoogste niveau. Toch bestaat er een mogelijkheid dat Hart de overstap zal maken, want blijkbaar houden ze in Londen rekening met een vertrek van Thibaut Courtois.



De Rode Duivel wordt steeds meer in verband gebracht met Real Madrid. In de wandelgangen zou hij ook al zijn voorkeur hebben uitgesproken, maar officiële gesprekken zijn er nog niet geweest. Zodra Courtois vertrekt, wordt Hart prioriteit nummer één, aldus de Engelse media.