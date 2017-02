'Kishna en El Ghazi worden genaaid bij Lille'

Het Franse Lille OSC heeft inmiddels twee Nederlanders onder contract staan in de personen van Anwar El Ghazi en Ricardo Kishna. Columnist Henk Spaan van het medium Het Parool vraagt zich af waarom de twee vleugelspitsen in de Ligue 1 gaan spelen. Hij vermoedt dat er goud geld wordt verdiend over de rug van de Nederlanders.



El Ghazi wordt vertegenwoordigd door Jorge Mendes, waar Kishna Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft. "Wat doen deze twee machtigste zaakwaarnemers in het Europese voetbal bij de provincieclub Lille, een stad die de meesten van ons alleen kennen als een punt van oponthoud tussen Frankrijk en België met zijn geniepige bekeuringen op de rondweg? Raiola bracht Kishna er naartoe, Mendes deed het met El Ghazi. Waarom? Wat doen die multimiljonairs in het tochtige Noord-Frankrijk?"



Spaan denkt dat Gérard Lopez, de eigenaar van Lille, hier veel mee te maken heeft. "Die mannen ruiken zoiets. Vergelijk ze met varkens, knorrend op zoek naar truffelsporen. Lopez was met een partner een van de eerste investeerders in Skype, een belang dat ze voor ruim 4 miljard euro hebben verkocht aan eBay. Hij probeerde de club Lens te kopen, mislukt, daarna Marseille, mislukt, en nu heeft hij eindelijk Lille in handen. Raiola en Mendes liggen hijgend op de stoep. Het treurige is dat El Ghazi en Kishna denken op de rand te staan van een grote voetbalcarrière, zich niet bewust van hun rol als aas."