'Sparta heeft goud in handen, niveau van de Eredivisie-top'

Vleugelspits Jerson Cabral gaat voor de Eredivisie-club Sparta spelen. In het verleden toonde de buitenspeler zich nogal eens wat wisselvallig bij onder meer Willem II, FC Twente en Feyenoord, maar als hij het eenmaal op zijn heupen heeft, is de voetballer in kwestie natuurlijk wel een gevaar voor de verdediging van de diverse tegenstanders van de Rotterdammers.



Zijn voormalige teamgenoot Jordens Peters, de twee speelden samen in Tilburg, zegt tegen het Algemeen Dagblad: "Jerson is van het niveau van de top van de Eredivisie. En is ook nog eens een leuk ventje. Als hij weer zijn Feyenoord- of FC Twente-niveau haalt, heeft Sparta goud in handen."



Cabral zelf doet een belofte: "Ik weet zeker dat ze bij Sparta weer de oude Jerson gaan zien. Kijk, ik vind het moeilijk om aan te geven waar die grilligheid vandaan komt. Misschien wel omdat ups-and-downs bij het leven horen. Maar echt, ik voel me nu supergoed. Als B-speler van Feyenoord haalde hij me soms al naar het tweede elftal. En toen ik de trainer een tijd terug tegenkwam bij De Tafel van Kees gaf hij nog eens aan hoe goed hij me vindt. Sparta voelt gewoon fijn na een periode bij Bastia, waar ik van de trainer amper kansen kreeg."