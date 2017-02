Belangrijke PSV'er: in zomer transfer naar topcompetitie

Voorin loopt het niet altijd even goed bij de Eredivisie-topclub PSV, zo komt spits Luuk de Jong dit seizoen maar mondjesmaat tot scoren. Achterin staat het echter best bij de Eindhovenaren en dat komt toch vooral op het conto van verdediger Hectór Moreno. De Mexicaan wil in de aankomende zomertransferwindow echter best een transfer naar een topcompetitie maken.



Eerder stond de international van Mexico onder contract in de Primera División bij Espanyol en nu hoopt hij op een terugkeer in de top. In gesprek met de NOS onthult Moreno: "Mijn mentaliteit is: elke dag keihard blijven werken, zodat ik, als die kans voorbij komt, er ook echt klaar voor ben. Maar deze transferperiode maakte ik mij niet druk. Komt die kans er, dan vind ik dat mooi." De stopper plaatst wel een kanttekening: "Zo niet, ben ik bij PSV ook hartstikke blij."



Moreno speelde eerder in Nederland voor AZ, maar na zijn transfer richting Spanje veranderde hij. "Een beter mens, volwassener, slimmer, ik ben ongelooflijk veel veranderd." De verdediger is van Nederland gaan houden. "Ik probeer de taal te leren, en in december vier ik samen met mijn familie Sinterklaas. Met het klimaat heb ik soms nog moeite, maar volgens mij is dat voor jullie niet anders, haha."