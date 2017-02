Rel rond tweets Atlético-speler: "Shakira is een hoer"

De naam van Atlético Madrid-speler Lucas Hernández komt de laatste tijd vaak terug in het Spaanse nieuws en dat is niet bepaald positief te noemen. De 20-jarige verdediger werd namelijk opgepakt wegens de mishandeling van zijn vriendin en werd afgevoerd naar het politiebureau. Nu zijn de diverse media in Spanje gaan spitten en wat zij gevonden hebben is niet bepaald netjes.



Hernández was een aantal jaar geleden wel heel erg uitgesproken als het ging om FC Barcelona en Gerard Piqué. Zo noemde hij de partner van de verdediger, de Colombiaanse zangeres Shakira, meermaals een hoer. Ook kwam hij er openlijk voor uit Real Madrid te supporteren en dat is natuurlijk de grote aartsrivaal van zijn huidige werkgever Atlético.



Wel moeten we hierbij zeggen dat het gaat om uitingen van toen de voetballer in kwestie vijftien à zestien jaar oud was. Hernández heeft ze echter altijd op zijn Twitter-account laten staan, hoewel ze door alle ophef nu dan toch eindelijk verwijderd zijn.