"Ik ben het gerust niet altijd eens met Marco"

Marco van Basten was tot voor kort werkzaam als assistent-trainer van Danny Blind bij het Nederlands elftal, maar in het hier en nu werkt San Marco natuurlijk voor de FIFA. Zijn taak is het zoeken naar verbeteringen voor het voetbal, maar de ideeën van de topspits van weleer vallen niet bij iedereen even goed.



John van 't Schip is goed bevriend met Van Basten en zegt in gesprek met De Telegraaf: "Wat ik vind van zijn opvattingen als FIFA-medewerker? Ik vind dat sommige dingen best bekeken mogen worden, maar ben het ook niet altijd met hem eens. Je moet het spel niet te veel veranderen, al denk ik niet dat Marco dat wil."



Van Basten is een voorstander van het afschaffen van de buitenspelregel en dat kon al op kritiek van onder meer Jürgen Klopp van Liverpool rekenen. De video-ref valt in het algemeen wel in goede aarde. Van 't Schip: "Ik vind het goed om te kijken hoe je het zo eerlijk mogelijk kunt krijgen, zoals nu bijvoorbeeld met de video-ref gebeurt. Maar ook zaken als tijdrekken en het protesteren bij beslissingen van de scheidsrechter verdienen wat mij betreft aandacht. Er liggen in elk geval genoeg uitdagingen voor Marco bij de FIFA."