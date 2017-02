De Eredivisie-club Roda JC was wel heel erg actief in de afgelopen transferwindow en dat heeft natuurlijk alles te maken met de komst van geldschieter Aleksei Korotaev. De steenrijke Russische Zwitser hoopt met de ploeg uit Kerkrade Champions League-voetbal te halen en dat is natuurlijk nogal een ambitie om op tafel te gooien.



In gesprek met De Limburger vertelt de beste man echter: "Ik wil Roda in ieder geval terugbrengen waar de club in het verleden vaak was. De top vijf, zes van Nederland. Ik weet dat Roda ooit als tweede achter Ajax eindigde, hetzelfde Ajax dat toen de Champions League won. Dat zegt veel over de potentie van deze club, die is er absoluut."



Er is op het internet maar bijzonder weinig te vinden over de geldschieter. "De impact van social media kan enorm zijn. In de tijd waarin we leven, wil iedereen alles exposeren. Het eten van een heerlijke sandwich, of een foto van een wild feest, met alcohol of drugs. Ik denk niet dat dit een goede zaak is. Daarom heb ik geen enkele sociale media. Zelfs niet LinkedIn, al verwacht men dat wel van een professional."